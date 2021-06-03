Tele2 вместе с ФАС и другими операторами будет бороться со спам-звонками

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 присоединился к инициативе ФАС по противодействию звонкам, совершенным с нарушением законодательства. Компания подписала меморандум с Федеральной антимонопольной службой и другими участниками рынка. Соглашение направлено на борьбу с голосовым спамом.

В Tele2 уже сейчас действует многоуровневая система защиты абонентов от нежелательных звонков, но участие оператора в общеотраслевой инициативе позволит эффективнее оградить клиентов от распространителей спама.

Соглашение о сотрудничестве компания и другие участники подписали на ПМЭФ-2021. Документ направлен на борьбу с нежелательными вызовами, которые массово поступают абонентам и навязчиво распространяют рекламу без получения их согласия.

Главной целью своей инициативы участники соглашения называют снижение числа спам-звонков. Это будет возможным благодаря внедрению аналитических алгоритмов по их обработке и решениям, позволяющим клиентам знакомиться с содержанием вызовов постфактум.

По данным Tele2, на одного абонента ежемесячно приходится примерно восемь-девять нежелательных звонков. Несанкционированный телемаркетинг занимает 60-70% от общего объема таких вызовов. Голосовой спам отрицательно влияет на качество клиентского опыта, заставляет абонентов переносить раздражение на поставщика мобильных услуг и создает дополнительную нагрузку на операторские call-центры и службы регулятора.

Tele2 постоянно совершенствует алгоритмы для распознавания спама. Это помогает сокращать число «успешных» нежелательных звонков каждый квартал.

На всех тарифах Tele2 действует первый контур защиты: встроенная антиспам-система с помощью технологий big data выявляет нежелательные вызовы, в том числе звонки-сбросы. Услуга бесплатна для абонентов, и им не нужно ничего подключать. Аналитические алгоритмы распознают спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости и реакции на них пользователя. В сутки Tele2 обрабатывает с помощью big data примерно пять-шесть миллионов таких вызовов, включая звонки-сбросы.

Скоро Tele2 бесплатно предложит клиентам базовый функционал услуги маршрутизации звонков в спам-бокс: она дает абоненту возможность прослушивать сообщения позже или получать их в текстовом виде. Еще один сервис — определитель номера, который маркирует спамера и дает абонентам возможность выбрать, принять ли вызов от поставщика услуги (чей номер определен) или отказаться от него.

«Подписание меморандума указывает на готовность бизнеса и власти взаимодействовать в решении проблемы, которая стала одним из самых сильных раздражителей нашего времени. Спамеры заметно активизировались в пандемию и находят новые способы контакта с потенциальным потребителем услуг. Это подталкивает нас реагировать на вызов — не только совершенствовать способы защиты клиентов, но и создавать общеотраслевые инициативы для борьбы с проблемой. Голосовой спам перестанет существовать, только когда операторские системы защиты охватят весь рынок. С этой точки зрения нам важно обмениваться опытом, масштабировать лучшие практики противодействия спаму и опираться в этой работе на поддержку регулятора. Сегодня мы существенно продвинулись в том, чтобы спам-звонки остались пусть и очень неприятным, но непродолжительным явлением в жизни наших клиентов», — заявил Александр Роговой, заместитель генерального директора по корпоративному развитию и трансформации Tele2.