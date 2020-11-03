Tele2 вместе с жителями столичного региона создадут карту «другого» Подмосковья

Tele2 снова меняет правила и вместе с жителями Московской области создает альтернативу классическим путеводителям — «другую» карту Подмосковья. Теперь на платформе «Твой город» каждый может отметить место первого знакомства со своей второй половинкой, указать уютное кафе с ароматным кофе для воскресного завтрака или лучшую локацию, где можно насладиться закатом.

Стандартный список достопримечательностей — исторические памятники, здания, монументы — оператор дополнит местами, которые играют важную роль для местных жителей. Всего проект охватит 20 городов Подмосковья. Полный список участников доступен на сайте.

До 31 декабря каждый желающий сможет поделиться на карте историей, которая связывает его с определенным местом в городе, по желанию добавив к ней фото или видео. При этом для участия в проекте необязательно быть абонентом Tele2 — людей с номерами любых операторов на одной площадке объединит любовь к родному Подмосковью.

Как стать участником

Чтобы поделиться атмосферой любимой локации, необходимо зарегистрироваться на сайте, отправить рассказ, пройти модерацию и дождаться сообщения с подтверждением публикации.

Таким образом, на карте в течение двух месяцев будут появляться нестандартные маршруты для утренних пробежек, романтических свиданий и фотопрогулок, встреч с друзьями и не только.

Пользователи смогут поделиться своим рассказом в социальных сетях, а сами истории автоматически станут участниками голосования. Каждую неделю, начиная с 16 ноября, авторов пяти публикаций, набравших на карте наибольшее число лайков, ждут по-настоящему полезные подарки.

Подарки для авторов

Специально для активных жителей региона Tele2 создала стильные теплые худи и открыла доступ более чем к 20 тысяч фильмов, 260 телевизионным каналам и сериалам от Wink.

Получить комплект, включающий мерч и 30 дней подписки на мультимедийный сервис, победители смогут до 10 января следующего года в салонах городов-участников. Их список доступен на сайте проекта.

Истории станут основой ролика

Подарки от Tele2 ждут не только пользователей платформы. Истории, рассказанные участниками проекта на карте, лягут в основу сюжета роликов о Подмосковье.

Пять городов с самыми активными жителями по результатам голосования станут главными героями мини-фильма, который поможет узнать Московский регион с новой стороны. Это отметил коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Жуковский.

Он добавил, что, являясь партнером по стилю жизни для клиентов, компания стремится создать для них эксклюзивный продукт, который не имеет аналогов на рынке.

Мы понимаем, что в нынешних реалиях география путешествий не так разнообразна, но это не мешает нам открывать новые туристические маршруты даже на территории одного региона. Мы доверяем нашим клиентам и предлагаем им самим создать альтернативный путеводитель по Подмосковью, который заменит традиционные списки достопримечательностей с сухим описанием действительно важными для людей событиями и локациями Антон Жуковский.

По его словам, проект «Твой город» — это платформа, на которой соберут реальные истории и обобщат интересы жителей. Особенно ценно, что приложить руку к созданию такой карты и в дальнейшем стать героями ролика об одном из городов Подмосковья сможет каждый, независимо от того, является ли он абонентом Tele2 или нет.