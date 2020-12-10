Tele2 раскрыла секрет популярности своего мобильного приложения

В приложении Tele2 есть опция управления интернет-трафиком и минутами. Клиенты могут без помощи службы поддержки, самостоятельно определить, сколько гигабайт или времени разговора им понадобится в тот или иной момент. Эта функция сделала приложение популярным у жителей столичного региона. За год число его пользователей выросло на 20%.

«С введением режима самоизоляции клиенты стали чаще изучать свой тариф, изменять его, а также продавать и покупать минуты и гигабайты в „Маркете Tele2“ — уникальном сервисе оператора. Так, „Центр управления гигабайтами“ стал самой популярной услугой 2020 года — по итогам октября его посетили 28% столичных пользователей», — сообщила пресс-служба оператора.

В приложении компания постоянно публикует новую информацию в наглядном виде — в формате сториз, который завоевал большую популярность в социальных сетях. 21% пользователей программы в Москве регулярно их просматривает и оперативно узнает обо всем самом важном.

«Кризис — подходящее время, чтобы накопить дополнительные ресурсы. Так, пока офлайн был не так востребован, мы искали новые ниши и мыслили вне рамок инструментов, а в рамках клиентских задач», — пояснила руководитель департамента клиентского сервиса макрорегиона «Москва» Ирина Буцких.

Программисты выполнили поставленные задачи и добавили возможность саморегистрации нового абонента, упростили подтверждение достоверности персональных данных абонента через портал госуслуг и ввели возможность блокировки и разблокировки SIM-карты. Пользователи самостоятельно могут изменить телефонный номер и объединить все свои номера при помощи единого лицевого счета.

Приложение «Мой Теlе2» стало максимально функциональным, удобным и безопасным.