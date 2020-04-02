Tele2 приглашает на онлайн-трансляции по-домашнему

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 приглашает на онлайн-трансляцию службы поддержки в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте». Соблюдая правила самоизоляции, сотрудник контактного центра Tele2 в Ростове-на-Дону проведет эфиры 2 и 3 апреля прямо из дома. Абоненты смогут задать ведущей любые вопросы, а также больше узнать о специальных услугах и предложениях оператора во время пандемии.

Источник фото: пресс-служба Tele2

Tele2 продолжает развивать цифровые способы коммуникации с абонентами и поддерживать клиентов, которые остаются дома в режиме самоизоляции. 2 и 3 апреля абоненты смогут пообщаться онлайн с представителем службы поддержки компании и получить ответы на вопросы о работе Tele2 в непростой эпидемиологической обстановке.

2 апреля в 18:00 впервые состоится прямой эфир в социальной сети Instagram — трансляция начнется в официальном аккаунте Tele2. На следующий день в 18:00 виртуальная встреча пройдет в группе «Tele2 Россия» в социальной сети «ВКонтакте».

Ведущая трансляции — Анастасия Качан, руководитель группы поддержки продаж и сервиса ростовского контактного центра Tele2, проведет эфир с соблюдением мер предосторожности. Она организует онлайн-трансляцию, не выходя из собственного дома и используя удаленный доступ к рабочему месту.

Зрители трансляции смогут узнать о специальных предложениях Tele2 во время карантина, возможностях дистанционного подключения к сети и мерах безопасности салонов в период пандемии. Кроме того, Анастасия поделится впечатлениями о режиме удаленной работы в Tele2.

Пользователи смогут задавать вопросы во время прямого эфира в сетях Instagram и «ВКонтакте». Автор самого интересного вопроса получит подарок — 1 терабайт мобильного интернет-трафика на свой номер.

Записи всех эфиров остаются доступными для просмотра. В соцсети «ВКонтакте» их можно найти в группе Tele2 в альбоме «Саппорт на связи». Общее количество просмотров эфиров превысило 11 миллионов, количество комментариев и вопросов — более 60 тысяч.

Оператор развивает различные способы онлайн-общения с абонентами. Помимо голосовой поддержки в контактном центре, клиентам круглосуточно доступны консультации через чат-бот, электронную почту, чат на сайте, популярные мессенджеры Viber и WhatsApp.

«Сегодня нашим абонентам как никогда важна наша поддержка. В столичном регионе за период с 16 по 22 марта 2020 года мы заметили рост числа обращений по вопросам самообслуживания и по Личному кабинету — их число увеличилось на 8% в сравнении с предыдущей неделей. Мы продолжаем задействовать все наши каналы коммуникации с абонентами, однако мы всегда стараемся оставаться для клиента в первую очередь партнером по стилю жизни. Так, мы видим потребность в персональном неформальном общении, поэтому возобновляем прямые трансляции в наших социальных сетях», — отметила Ирина Буцких, директор по клиентскому сервису макрорегиона «Москва» Tele2.