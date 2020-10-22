Пять лет в Москве: Tele2 подвела итоги работы в столичном регионе

Оператор мобильной связи Tele2 отмечает пятилетие с момента запуска в московском регионе. За этот период число столичных базовых станций 4G увеличилось в 23 раза, а темпы строительства выросли в полтора раза. И компания продолжает развивать сервисы для клиентов, сохраняя безоговорочное лидерство на телеком-рынке по показателю NPS.

Tele2 начала работать в столичном регионе 22 октября 2015 года. За прошедшие годы оператор стал главным трендсеттером отрасли по запуску инновационных продуктов, показав стремительный рост на насыщенном телеком-рынке.

Коммуникационная платформа «Другие правила» отражает одну из ключевых целей Tele2 — стать лучшей сервисной компанией. Так, она создает альтернативу существующим на рынке решениям и стремится улучшить качество жизни потребителей мобильной связи.

Цифровизация региона

С момента начала работы компании в столице темпы цифровизации значительно ускорились. Доля проникновения LTE-смартфонов в московской сети Tele2 за пять лет увеличилась на 40 процентных пункта.

Столичный регион сохраняет лидерство в этом направлении. По итогам сентября доля устройств с поддержкой 4G среди всех телефонов в Москве достигла 93%. При этом сегодня абонент Tele2 в среднем за месяц скачивает 16 Гигабайт трафика.

С ростом нагрузки на сеть и изменением модели потребления трафика Tele2 ускорила строительство сетевой инфраструктуры. В этом году компания вышла на темпы, которые еще несколько лет назад казались труднодостижимыми.

При этом уже на старте оператор строил сеть с применением новейшего современного оборудования. С 2015 года общее количество базовых станций стандарта 3G в столичном регионе увеличилось в 3,5 раза, тогда как 4G — более чем в 23 раза. При этом только за последний год количество базовых станций LTE выросло вдвое.

С помощью технологий больших данных оператор предсказывает пиковые нагрузки и заблаговременно расширяет емкость сети там, где это необходимо. Особое внимание Tele2 уделила качественному покрытию крупных объектов столицы и Подмосковья. За пять лет базовые станции построили более чем на 400 площадках.

Омниканальный сервис

Сервисное преимущество — главная стратегическая цель Tele2 на телеком-рынке. Развивая качество услуг, оператор работает в том числе и на показатель NPS.

В московском регионе по итогам III квартала этого года индекс потребительской лояльности составил 49%. Tele2 продолжает активно подключать клиентов с помощью сервиса MNP. В первом полугодии количество переходов от другого оператора с сохранением номера увеличилось на 9% год к году.

Tele2 развивает и поддерживает омниканальный подход к обслуживанию клиентов, чтобы не только сеть, но и услуги были максимально доступными для жителей. Оператор объединяет сервисы в единой точке контакта — приложении «Мой Tele2».

Столичный регион сохраняет лидерство по доле пользователей приложения. Ежемесячно в него заходит как минимум половина от общего числа абонентов в Москве и области. При этом по итогам сентября личным кабинетом на сайте и в приложении воспользовались примерно 90% клиентов.

Оператор продолжает работать над оптимизацией приложения, внедряя новые форматы и функции. Сегодня абоненты Tele2 могут самостоятельно зарегистрировать здесь новую SIM-карту и воспользоваться упрощенной процедурой активации второй или всех последующих.

Развитие сети дистрибуции

Tele2 стремится обеспечить бесшовный клиентский опыт, предоставив возможность доступа к связи в любой точке региона и в любом удобном канале. Важным достижением оператора стало сохранение сети дистрибуции в условиях пандемии.

Сейчас в столичном регионе работает 537 монобрендовых салонов и модулей. Кроме того, SIM-карты Tele2 появились в партнерских розничных сетях.

В июле продажи стартовали в магазинах сети «Магнит». С момента запуска число активаций выросло на 142%, что подтверждает востребованность канала продаж среди столичных клиентов.

В этом году оператор сфокусировался и на развитии сегмента электронной коммерции. По итогам III квартала число активаций SIM-карт, заказанных в интернет-магазине Tele2 с опцией доставки, выросло на 140%.

В условиях роста онлайн-заказов компании важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Так, оператор заручился поддержкой сервиса «Яндекс Go» и предложил клиентам новый способ доставки SIM-карт — в дневные часы время от оформления заказа до его передачи сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси.

Инновационные продукты и сервисы

Вместе с постоянным развитием сервиса Tele2 регулярно запускала и решения, которые закрепили за компанией репутацию трендсеттера в российском телекоме.

Три года назад Tele2 вывела на рынок инновационный продукт — сервис переноса остатков. В 2018-м оператор предоставил клиентам возможность делиться Гигабайтами, а позже — дарить трафик абонентам в других регионах.

При переходе в сеть Tele2 новые абоненты сохраняют минуты и Гигабайты, которые не успели израсходовать у другого оператора. Максимальной свободы распоряжения своими услугами жители Москвы и области достигли с запуском «Маркета Tele2» — платформы, где абоненты могут покупать и продавать минуты, Гигабайты и SMS.

Оператор продолжает воплощать подходы «Других правил», обновляя линейки пакетных предложений с учетом потребностей клиентов. С ростом спроса на дата-трафик в московском регионе Tele2 запустила новый тариф «Везде онлайн+», который предлагает абонентам неограниченный трафик для просмотра контента «YouTube».

В сентябре этого года оператор предложил жителям Москвы и области уникальный для телеком-рынка продукт — кинотариф «Везде онлайн» с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink.

Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и предлагает революционные решения, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

В апреле этого года компания организовала особое digital-пространство — «Дом по другим правилам». На площадке проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, сеансы кино. Здесь стираются границы между интернетом и реальной жизнью.

Вовлеченность сотрудников

Команда Tele2 работает по другим правилам — более быстрым и гибким, оперативно подстраиваясь под экономические реалии. По результатам независимого исследования, которое провела международная компания Korn Ferry в прошлом году, индекс вовлеченности составил 85%.

Tele2 участвует в масштабном исследовании с 2015 года. За этот период показатель вырос на 12 процентных пункта, обогнав рынок по динамике темпов. Формирование эффективной системы мотивации сотрудников является одним из важнейших факторов успеха бизнеса.

Так, работники Tele2 высоко оценили карьерные условия, которые создает компания. И 92% сотрудников считают, что их должность дает возможность решать трудные и интересные задачи, а 86% уверены, что условия работы позволяют достичь максимальной производительности.

Эти показатели более чем на 14 процентных пункта превышают бенчмарки телеком-отрасли и наиболее успешных компаний, отметил директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

Tele2 создает собственные, другие правила на рынке, отличные от правил конкурентов. И стремительное развитие в столичном регионе — доказательство успешности этих принципов. Став в 2015 году федеральным оператором, мы продолжаем демонстрировать двузначные темпы роста, существенно обгоняя динамику рынка Игорь Жижикин.

Он подчеркнул, что по данным международной консалтинговой компании Analysys Mason, компания Tele2 стала самым быстрорастущим зрелым оператором в мире.

«Мы четко понимаем, что позитивный клиентский опыт — самый ценный актив для наших абонентов, а качественный сервис по-прежнему является для нас приоритетом и дифференциатором на высококонкурентом рынке», — отметил Игорь Жижикин.

Он добавил, что сегодня Tele2 сосредоточена на гибком и проактивном подходе, быстрой и качественной адаптации всех предложений под потребности клиентов.