Тела жертв банды вора в законе Шишкана обнаружили в Подмосковье. Видео

Специалисты обследовали территорию 0,2 гектара на глубине до 10 метров. На поиски ушло 12 дней. Тела удалось найти на глубине четырех метров. Следователи установили, что по крайней мере два человека из четырех были убиты выстрелами в голову.

Расследование продолжается. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела: сам Олег Медведев, а также Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. Специалисты выясняют роль каждого из них и проверяют их причастность к другим преступлениям.

В феврале 2012 года 53-летняя женщина, ее муж, сын и сестра пропали из своего коттеджа в Подмосковье. Водитель, приехавший за женщиной, обнаружил следы крови и вызвал полицию. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека». Следователи установили, что к преступлению могут быть причастны люди из банды Шишкана. Женщину могли убить за то, что она отказалась передавать авторитету земельные участки.