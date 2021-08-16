Тела всех жертв крушения Ми-8 нашли в озере на Камчатке

Тела всех людей, которые погибли при крушении вертолета Ми-8 на юге Камчатки, обнаружены спасателями. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые из них находятся внутри вертолета, который затонул на глубине около 120 метров.

«Всеми силами и средствами — МЧС, военные, средства края — мы пытаемся поднять обломки, но на этот период посещение Курильского озера по понятным причинам ограничено и, скорее всего, как минимум неделю эти ограничения продлятся», — объяснил губернатор.

Ранее спасатели смогли поднять тела пяти жертв авиакатастрофы. Замглавы правительства Камчатского края Роман Василевский заявил, что тела трех пассажиров и, возможно, черный ящик находятся в вертолете. По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос, как поднять Ми-8 на поверхность.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» рухнул в озеро 12 августа. На борту были 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек выжили. Сейчас они находятся в реанимации.

По факту падения Ми-8 СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.