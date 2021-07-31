Тела умерших от ковида перепутали в новосибирском морге

В морге в Новосибирской области перепутали тела умерших от ковида. Администрация учреждения извинилось перед родственниками. По счастливой случайности тела удалось вернуть родным.

Путаница произошла в морге, расположенном в Карасукском районе. Как только родственники увидели не ту фамилию, они сразу пошли разбираться с руководством. Дело в том, что по новым правилам тела умерших от ковида выдают в плотных полиэтиленовых пакетах черного цвета, открывать родственникам их не разрешается. Мужчина, тело матери которого перепутали, заснял на камеру сам морг и сотрудников. Видно, что разговаривать они с ним не хотели в тот момент: кто-то закрылся в кабинете, кто-то просто молча стоял. На камеру также попала женщина, которая горько плакала.

«Как вы так отдали тело наше другим людям?» — сказал мужчина на видео.

Мужчина объяснил в беседе с ngs.ru, что они успели позвонить людям, которым по ошибке выдали тело его матери. В результате проблема была решена. Тем не менее в администрации морга сообщили, что патологоанатому уже вынесли приговор, а санитара уволили. Сотрудники также извинились перед родственниками.