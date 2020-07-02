Тела собак и кошек разбросали в лесу в Кировской области для приманки медведей

В лесу под Кировом нашли мешки с десятками трупов животных. Прокуратура начала проверку.

Местные жители нашли у деревни Рублево в Кировской области трупы не меньше 20 кошек и котят и еще семь мертвых собак. Как пишет newsler.ru, у некоторых животных были катетеры в лапах.

Трупы нашел мужчина, который отправился в лес собирать грибы. Его дочь рассказала журналистам, что он заподозрил, что натолкнулся на кладбище, по запаху.

«Вначале появился тошнотворный запах разлагающихся останков, потом отец увидел висящий на дереве труп кошки, а затем мешки, в которых, как он предположил, тоже могли находились мертвые животные», — рассказала Надежда.

По ее словам, среди погибших животных все были домашними. Они сделали такой вывод, потому все собаки породистые, на телах есть следы лечения.

Зоозащитники предположили, что трупы разбрасывали для приманки медведей.

После публикации статьи прокуратура Кировской области объявила, что начала проверку. Если будут выявлены нарушения, в ведомстве пообещали незамедлительно принять меры прокурорского реагирования.