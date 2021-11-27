Тела пятерых горняков подняли из шахты «Листвяжная»

Тела пяти погибших горняков обнаружили в шахте «Листвяжная» во время проведения аварийно-спасательных работ. Об этом сообщили в МЧС.

В настоящее время они подняты на поверхность, уточнили в ведомстве. Операция продолжается.

Трагедия в шахте произошла утром 25 ноября. Жертвами аварии стал 51 человек. Среди погибших 46 горняков и пять спасателей. По предварительным данным, авария произошла из-за взрыва метана.

В больницах сейчас находятся 60 человек. Еще 12 пострадавшим оказывается помощь амбулаторно.

По факту гибели людей было возбуждено два уголовных дела. Одно — о нарушении требований промышленной безопасности. По этой статье обвиняются директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка «Листвяжной» Сергей Герасименок. Ни один из них не признал вину.

Второе дело — о халатности. По нему обвиняемыми проходят два инспектора местного отдела Ростехнадзора — Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Всех пятерых фигурантов сегодня арестовал суд.