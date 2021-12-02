Тела еще трех погибших подняли из шахты «Листвяжная»

Горноспасатели подняли на поверхность тела еще трех погибших шахтеров, которые умерли во время аварии на шахте «Листвяжная». В общей сложности оттуда достали уже 15 тел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела еще трех человек. Работы продолжаются», — уточнили в ведомстве.

В Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева сообщили подробности о поднятых на поверхность телах. Предварительно удалось опознать только двух из них — личные данные удалось узнать по номеру головного светильника, который присваивают каждому шахтеру индивидуально. По данным канала, обнаружили тела Капленко А.Г. и Ковалева О.Ф.

Узнать личность третьего шахтера пока не удалось, у него не было опознавательных знаков. В результате после возобновления поисковой операции за 2 декабря на поверхность удалось поднять тела пяти человек. Ранее на поверхность подняли Кигигечева Ю.С. и Ерлина А.В. — их также опознали по номерам головных светильников. Родственники пока не подтвердили личность ни одного из перечисленных шахтеров.

Всего с момента аварии горноспасатели достали 15 погибших шахтеров, поиски еще 35 тел продолжаются. Авария с задымлением произошла на шахте «Листвяжная» 25 ноября. На тот момент под землей находились 285 рабочих, 51 человек погиб.