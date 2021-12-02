Тела еще трех погибших подняли из шахты «Листвяжная»
Горноспасатели подняли из шахты «Листвяжная» тела еще трех погибших
Горноспасатели подняли на поверхность тела еще трех погибших шахтеров, которые умерли во время аварии на шахте «Листвяжная». В общей сложности оттуда достали уже 15 тел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
«Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела еще трех человек. Работы продолжаются», — уточнили в ведомстве.
В Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева сообщили подробности о поднятых на поверхность телах. Предварительно удалось опознать только двух из них — личные данные удалось узнать по номеру головного светильника, который присваивают каждому шахтеру индивидуально. По данным канала, обнаружили тела Капленко А.Г. и Ковалева О.Ф.
Узнать личность третьего шахтера пока не удалось, у него не было опознавательных знаков. В результате после возобновления поисковой операции за 2 декабря на поверхность удалось поднять тела пяти человек. Ранее на поверхность подняли Кигигечева Ю.С. и Ерлина А.В. — их также опознали по номерам головных светильников. Родственники пока не подтвердили личность ни одного из перечисленных шахтеров.
Всего с момента аварии горноспасатели достали 15 погибших шахтеров, поиски еще 35 тел продолжаются. Авария с задымлением произошла на шахте «Листвяжная» 25 ноября. На тот момент под землей находились 285 рабочих, 51 человек погиб.