Тела еще шести погибших подняли из шахты «Листвяжная»

Горноспасатели подняли на поверхность тела еще шести шахтеров, которые погибли при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела еще шести человек. Работы продолжаются», — уточнили в публикации.

В общей сложности из шахты за 2 декабря достали 11 тел. Трех погибших подняли несколько часов назад. Из них предварительно опознали только двух человек.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Под землей находились 285 рабочих, 51 человек погиб. После случившегося в Генпрокуратуре указали на необходимость проверить все выработки в 10 угледобывающих регионах.

Доклады об аварии на «Листвяжной» изучил президент РФ Владимир Путин. Глава государства обвинил руководство шахты в систематическом сокрытии фактов чрезмерной загазованности метаном и фальсификации результатов работы датчиков токсичных газов.