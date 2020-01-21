    21 января 2020, 12:57

    Тела десяти мирных жителей нашли в могиле неизвестного солдата под Псковом

    Ольга Ситникова

    Тела десяти мирных жителей обнаружили в могиле неизвестного солдата в Пыталовском районе Псковской области. Исследованием занимался отряд «Поиск-97». Об этом сообщили «Невские новости».

    По информации ИА Nation News, изначально поисковый отряд планировал найти двух убитых бойцов Красной Армии. За помощью его участники обратились к местному леснику. Мужчина предположил, что одного из солдат могли захоронить недалеко от поселения Каменка. Могилу действительно обнаружили. В ней находились также обувь, пряжка и ремень бойца. По обмундированию стало ясно, что погибший работал связистом.

    Рядом с найденной могилой поисковики обнаружили место массового захоронения. Там находились тела как минимум десяти жителей, среди которых были несколько подростков и мать с грудным ребенком.