Текущую экономическую ситуацию в России связали с возможностью для развития

Председатель Общественной палаты Люберец, секретарь совета при губернаторе Московской области по развитию институтов гражданского общества и правам человека Петр Ульянов заявил, что экономическая ситуация, которая в данный момент есть в России, дает возможности для развития. Об этом написал сайт РИАМО.

По его словам, из-за ухода западных компаний с российского рынка появляется возможность заполнить магазины отечественными аналогами.

«Есть замечательная фраза, что мир не терпит пустоты. Если что-то уходит, разумеется, это доставляет временный дискомфорт. Но кризис — это развитие. Это возможность для нашей цифровой экономики, для наших IT-технологий и различных предприятий», — сказал Ульянов.

Он также добавил, что в ближайшее время будет реализован необходимый рабочий процесс.