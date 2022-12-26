Общество 26 декабря 2022, 09:24 ТЭК России предрекли активное развитие в 2023 году, несмотря на рост налогов и санкции Вице-премьер России Новак: налоговая нагрузка на ТЭК не снизит поток инвестиций в отрасль Oil

Читать 360tv в

Увеличение налоговой нагрузки на топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в следующем году не приведет к снижению инвестиций. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

В беседе с изданием он подвел итоги развития отрасли в этом году и поделился планами.

Реклама

«Даже в сложном 2022 году мы нарастили инвестиции в нефтедобычу», — отметил Новак.

Реклама

По его словам, за первые 10 месяцев текущего года в ТЭК удалось привлечь 1,4 триллиона рублей. Это немногим меньше показателей за весь прошлый год. Вице-премьер сообщил, что за предстоящие 12 месяцев планируется привлечь еще 2,3 триллиона рублей.

Новак отметил, что таких успехов удалось достичь благодаря реализации крупных проектов. Также вице-премьер подчеркнул, что ТЭК России успешно развивается, несмотря на новые санкции со стороны Запада. По словам Новака, весной было небольшое замедление темпов роста, однако представители отрасли смогли оперативно наладить новые процессы и логистические цепочки.