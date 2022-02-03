Обязательный техосмотр отменили в России в декабре прошлого года. Но для тех, кому эту процедуру все-таки придется проходить, разработают упрощенные правила и новые тарифы. Помимо этого, контролировать техосмотр хотят с помощью цифровых сервисов, чтобы сделать его прозрачным и понятным, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, эти пункты есть в дорожной карте по реформированию отрасли техосмотра в 2022–2023 годах. Согласно документу, упрощенные правила проверки и новые тарифы для владельцев машин, которым надо будет проходить ТО, должна будет разработать Федеральная антимонопольная служба.

Росаккредитации передадут полномочия по проверке операторов ТО. Контроль за этим процессом планируют проводить с помощью цифровых сервисов. Ранее этими вопросами занимался Российский союз автостраховщиков (РСА).

Дорожная карта была утверждена вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Его официальный представитель подтвердил изданию, что документ подлинный. В нем, помимо прочего, говорится также о пересмотре тарифов. Сейчас для их расчета используется методика еще 2012 года.

Минтранс и МВД до 1 февраля должны представить проект постановления об упрощении правил ТО. По информации «Коммерсанта», из перечня уберут проверку потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае Иван Кекин заявил изданию, что после того, как у РСА заберут функции контроля за операторами, процедура их допуска на рынок может стать сложнее и дороже, но не факт, что эффективнее.