21 февраля 2023, 14:28
Технологию экологического мониторинга запустили в Челябинске
Начальник Центра экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробин в разговоре с ОТР рассказал о запуске в регионе технологии экологического мониторинга.
Для ликвидации свалок и хранилищ промотходов камбин выделит 30 миллиардов рублей. В данный момент система работает в тестовом режиме.
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«Мы не можем сейчас определить по камере, являются ли эти вещества загрязняющими или не являются. Но мы можем выехать и с помощью лаборатории определить, каково в цифрах влияние данного источника на атмосферу города Челябинска», — сообщил Коробин.
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Экологи в режиме реального времени благодаря технологии смогут отслеживать все незаконные выбросы.
Экология
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