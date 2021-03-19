Технологию Big Data решили использовать при строительстве дорог

Росавтодор решил создать систему для расчета цен с сфере дорожного строительства. При этом будет использоваться технология анализа больших данных Big Data. На эти цели планируется потратить более 390 миллионов рублей.

На разработку автоматизированной системы Росавтодор планирует потратить 390,4 миллиона рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на план цифровой трансформации ведомства. Согласно тендерной документации, новая система будет рассчитывать цену контракта и сроки выполнения работ.

Кроме того, программа будет выявлять «аномалии» в тендерах. Для этого будет проводиться анализ больших объемов данных. В документах Росавтодора поясняется, что сейчас стоимость контрактов определяют вручную. Такой механизм замедляет подготовку закупок. Создание новой системы позволит проводить работу с помощью технологии Big Data.

По словам гендиректора РТС-тендера Владимира Лишенкова, Bid Data — самая перспективная технология для установки адекватной стоимости контакта. «Она позволит учитывать множество факторов при расчете цены, в частности специфику региона», — пояснил он.

При этом в ведомстве отметили, что пока запланированный проект не обеспечен финансированием.