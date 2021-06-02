Технологии по созданию вакцины от новых инфекций за 4 месяца придут в Россию

Технологии, позволяющие создавать за четыре месяца вакцины от новых инфекций, появятся в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца, что позволит при необходимости начать массовую вакцинацию практически в два раза раньше, чем при СОVID-19», — заявила Попова во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Ее процитировал «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора отметила, что быстрое создание вакцин против новых инфекций предусматривается системой защиты от санитарно-эпидемиологических вызовов «Санитарный щит». Ее создают по поручению президента России. Система предусматривает сокращение сроков разработки тест-системы для определения любой инфекции до четырех дней.

Попова отметила, что расширение сети лабораторий и создание резервных лабораторных мощностей в случае эпидемических шоков позволит увеличить в короткие сроки количество проводимых тестов.

Она добавила, что при реализации проекта «Санитарный щит» будет усовершенствован подход к мониторингу и анализу санитарной обстановки. Кроме того, в планах внедрить «информационную систему анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта».

Еще одна новость — создание единой информационной базы для информирования людей о внешних факторах, которые воздействуют на здоровье.