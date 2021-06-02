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    02 июня 2021, 14:36

    Технологии по созданию вакцины от новых инфекций за 4 месяца придут в Россию

    Наза Салех Захи

    Технологии, позволяющие создавать за четыре месяца вакцины от новых инфекций, появятся в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Технологии по созданию вакцины от новых инфекций за 4 месяца придут в Россию

    «На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца, что позволит при необходимости начать массовую вакцинацию практически в два раза раньше, чем при СОVID-19», — заявила Попова во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Ее процитировал «Интерфакс».

    Глава Роспотребнадзора отметила, что быстрое создание вакцин против новых инфекций предусматривается системой защиты от санитарно-эпидемиологических вызовов «Санитарный щит». Ее создают по поручению президента России. Система предусматривает сокращение сроков разработки тест-системы для определения любой инфекции до четырех дней.

    Попова отметила, что расширение сети лабораторий и создание резервных лабораторных мощностей в случае эпидемических шоков позволит увеличить в короткие сроки количество проводимых тестов.

    Она добавила, что при реализации проекта «Санитарный щит» будет усовершенствован подход к мониторингу и анализу санитарной обстановки. Кроме того, в планах внедрить «информационную систему анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта».

    Еще одна новость — создание единой информационной базы для информирования людей о внешних факторах, которые воздействуют на здоровье.