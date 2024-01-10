Общество 10 января 2024, 17:19 Технолог Уткина: алкогольное мороженое будут продавать на отдельных полках и в ресторанах

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Мороженое с содержанием алкоголя теперь будут продавать только в ресторанах и на отдельных полках магазинов. Об этом НСН рассказала главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

Она объяснила, что сейчас сегмент алкогольного мороженного не занимает и тысячной доли от всего рынка молочного продукта. Поэтому обычные пользователи вряд ли заметят изменения. Но теперь при покупки десерта со спиртом будут требовать паспорт.

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«Мороженое, которое будет содержать этиловый спирт, будет продаваться на отдельных полках, либо в хореке (HoReCa — сегмент в бизнесе, ориентированный на оказание услуг в сфере гостеприимства — прим. ред.), где будет продаваться людям, достигшим возраста 18 лет», — отметила Уткина.

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