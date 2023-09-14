Общество 14 сентября 2023, 16:44 Технолог Терешин: осеннюю обувь следует обрабатывать водоотталкивающими средствами

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Перед выходом на улицу осеннюю обувь необходимо обработать специальными кремами, спрей-красками и водоотталкивающими средствами. Об этом сообщил заместитель главного технолога Zenden Олег Терешин сайту «Бриф 24».

По словам эксперта, обувь следует выбирать исходя из погодных условий, благодаря этому она дольше сохранит свой первоначальный вид.

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Если ботинки промокли, их следует очистить, вынуть вкладные стельки и высушить.

Терешин отметил, что специальные средства по уходу защитят обувь от сквозного намокания и сильных загрязнений, сообщил «Петроград».