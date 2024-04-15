Общество 15 апреля 2024, 12:07 Технолог Смирнов рассказал, что большинство лекарств из-за рубежа возят автотранспортом со специальной температурой

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Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что большинство лекарственных препаратов по России и из-за рубежа возят автотранспортом со специальной температурой.

Эксперт пояснил, что в логистике применяется несколько температурных режимов. Например, диапазоны от +2 до +15 градусов устанавливают для термочувствительных лекарств: мазей, свечей, каплей, инсулинов.

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«При отрицательных температурах перевозят вакцины и часть биоматериалов. Самый распространенный режим, который требуется для многих лекарств, — +15…+25 градусов», — сказал Смирнов.

Потребитель также должен знать, при какой температуре необходимо хранить и перевозить тот или иной препарат. Эту информацию производители указывают в инструкции, добавил Life.