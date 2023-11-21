Общество 21 ноября 2023, 13:58 Технолог Смирнов посоветовал сдавать просроченные нерастворимые лекарства на утилизацию

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Не все просроченные лекарства можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Нерастворимые препараты следует относить в специальные пункты приема для утилизации, сообщил технолог Станислав Смирнов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, подобные меры необходимы для того, чтобы никто из живых организмов не заинтересовался утилизированными лекарствами. В свою очередь, диспергируемые препараты можно спокойно отправлять в канализацию.

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Смирнов посоветовал ответственно подходить к покупке лекарств, не запасаться ими впрок и регулярно следить за содержимым домашней аптечки.