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    23 апреля 2021, 18:04

    Технолог рассказал, можно ли выбрать качественное молоко по этикетке

    Дарья Морозова

    Доктор технических наук Александр Ишевский рассказал, как выбрать неразбавленное молоко. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Он отметил, что выбрать его в магазине по этикетке невозможно.

    «Доверять исследованиям — единственный вариант выбрать хорошее молоко. Если есть претензии, нужно нести молоко в испытательную лабораторию, например в областную или в ФБУ „Тест-С.-Петербург“. Там сделают полный анализ», — отметил ученый.

    Ишевский посоветовал заранее тщательно посмотреть результаты исследований о качестве молока разных марок.