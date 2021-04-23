Технолог рассказал, можно ли выбрать качественное молоко по этикетке

Доктор технических наук Александр Ишевский рассказал, как выбрать неразбавленное молоко. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Он отметил, что выбрать его в магазине по этикетке невозможно.

«Доверять исследованиям — единственный вариант выбрать хорошее молоко. Если есть претензии, нужно нести молоко в испытательную лабораторию, например в областную или в ФБУ „Тест-С.-Петербург“. Там сделают полный анализ», — отметил ученый.

Ишевский посоветовал заранее тщательно посмотреть результаты исследований о качестве молока разных марок.