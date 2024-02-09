Общество 09 февраля 2024, 16:19 Технолог Новиков назвал полы из ламината и бумажные обои источниками пыли

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Больше всего пыли скапливается на бумажных обоях, мебели на основе МДФ и полах из ламината. Ее источниками также являются натуральные материалы, рассказал ведущий технолог сервиса по клинингу Qlean Данила Новиков, сообщил сайт 7Дней.

По словам эксперта, сбору пыли способствуют шкафы с книгами и ковры. Кроме того, в интерьере проблемы создают любые материалы, содержащие бумагу.

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Новиков отметил, что основным поставщиком пыли снаружи считается транспорт, который выделяет продукты горения, отметил Новиков.