22 декабря 2023, 13:36
Технолог Гришин: чтобы выяснить, настоящая ли икра, следует потрясти банку и проверить этикетку
Пищевой технолог Александр Гришин в беседе с Пятым каналом перечислил способы, с помощью которых можно проверить, настоящая ли икра в банке.
Первым делом эксперт порекомендовал потрясти банку и проверить этикетку. Если будут слышны булькающие звуки, значит производитель добавил много рассола.
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«Официальные производители всегда указывают наименование на двух языках: русском и латыни. Указана и конкретная порода рыб. Если есть размытая формулировка „икра лососевых“, то перед вами имитация», — процитировали «Дни.ру» Гришина.
Продукт должен быть расфасован в период с июня по октябрь, поскольку в это время рыбы идут на нерест. Если на банке вы видите другие даты, высок риск размороженной икры, добавил он.
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