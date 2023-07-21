Общество 21 июля 2023, 15:38 Технолог Горенкова порекомендовала россиянам хранить картофель в темном и прохладном месте

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Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что картофель в квартире необходимо хранить в темном и прохладном месте.

По словам технолога, ни в коем случае нельзя использовать целлофановые пакеты, которые удерживают тепло и влагу. Для хранения клубней подойдет сетка или перфорированный целлофановый пакет.

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Картофель также смело можно держать в корзине, картонных коробках, хлопковых или муслиновых мешках, деревянных ящиках, добавила Горенкова.