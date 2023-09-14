Общество 14 сентября 2023, 16:46 Технолог Горбачев: бананы нельзя хранить в холодильнике

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Многие россияне хранят бананы в холодильнике, однако так делать нельзя. Об этом сообщил сотрудник исследовательской лаборатории «Биотехнологии пищевых систем» Виктор Горбачев сайту 100.News.

По словам специалиста, ткани бананов не приспособлены к низким температурам. При хранении в холодильнике они погибают, после чего начинают чернеть.

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Горбачев посоветовал россиянам оставлять бананы на кухонном столе при комнатной температуре, сообщило Utro.ru.