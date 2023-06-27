Общество 27 июня 2023, 14:09 Технолог Фрольцева посоветовала россиянам не есть продукты прямо из холодильника

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При употреблении еды прямо из холодильника следует быть особенно аккуратными, иначе это может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила технолог Елена Фрольцова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, холодная пища не задерживается в желудке достаточное количество времени и может попасть в кишечник в непереваренном виде. Это грозит нарушением обменного процесса и чувством тяжести.

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Также технолог посоветовала охлаждать макаронные изделия и белый рис до 50 градусов, сообщил RT.