Общество 03 апреля 2024, 13:22 Технолог Чаплюк: способ производства безлактозного сыра практически не отличается от классического

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Процесс производства сыра без содержания лактозы практически не отличается от классического способа. Об этом рассказал главный технолог Unagrande Company Николай Чаплюк в беседе с «Газетой.ru».

Так, при изготовлении безлактозной моцареллы тоже проводят пастеризацию и нормализацию молока для достижения правильной жирности.

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Разница заключается в использовании специального фермента, расщепляющего лактозу, пояснил эксперт. По его словам, технология сложна в применении из-за необходимости сохранить настоящий вкус продукта.