Общество 27 июля 2023, 16:27 Технолог Будовская заявила, что замораживать икру дома вредно

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Нет никакоо смысла в том, чтобы замораживать икру в домашних условиях, она в итоге потеряет свой вид и целостность. Об этом «Газете.ru» рассказала технолог икорной и рыбоперерабатывающей компании Юлия Будовская.

Она объяснила, что некоторые покупают продукт сразу большими контейнерами. Но съесть такое количество икры обычно невозможно. Поэтому люди начинают идти на хитрости и пытаются ее заморозить. Интернет пестрит лайфхаками, как сделать это лучше. Но на деле такая заморозка — пустая трата времени. Он может иметь смысл только когда выполняется шоковым методом на предприятии. Домашние морозилки нужного эффекта не дадут.

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«При разморозке такой икры вы, скорее всего, обнаружите большое количество лопнувших икринок и вытекший икорный джус. И совершенно точно не получите того удовольствия, которое должна доставлять икра», — подчеркнула эксперт.

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