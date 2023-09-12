Общество 12 сентября 2023, 15:13 Технолог Будовская назвала икру горбуши самой популярной в России

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Чаще всего из всех лососевых на магазинных полках встречается икра горбуши. Об этом сообщила технолог Юлия Будовская в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, рыбаки добывают икру горбуши, форели, кеты, нерки, чавычи и кижуча. Самой редкой из них считается икра чавычи, что делает ее истинным деликатесом — в послевкусии преобладает легкая «цитрусовая» горчинка.

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Будовская также отметила, что икру кижуча невозможно спутать с другими сортами благодаря бардовому цвету, эта икра является одной из наиболее ценных разновидностей.