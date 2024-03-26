Общество 26 марта 2024, 14:48 Технолог Беляева рассказала, что шоколад с большим содержанием флавонолов предотвращает ранее старение кожи

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Горький шоколад с содержанием какао-масла от 60% полезен для организма и даже предотвращает старение кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева.

Она объяснила, что в горьких сортах шоколада содержатся флавонолы. Эти вещества предотвращают раннее старение кожи и оберегают ее от вредного воздействия извне. Кроме того, благодаря им улучшается цвет лица.

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«Шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу. Не случайно какао-порошок входит в состав многих натуральных скрабов и уходовых средств, кожа после него увлажненная и выглядит более здоровой», — подчеркнула эксперт.

Как добавило «ФедералПресс», также горький шоколад благодаря содержащимся в нем жирным кислотам помогает при некоторых кожных заболеваниях. В частности, речь идет об экземе и псориазе.

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