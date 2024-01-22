Общество 22 января 2024, 09:56 «Техноград» пригласил московских предпринимателей на новый онлайн-курс «Техноград» научит московских предпринимателей налаживать отношения в команде Freepik

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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» открыл запись на онлайн-курс «Как наладить отношения в команде». Он поможет улучшить взаимодействие в коллективе и выстроить более продуктивное сотрудничество. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Курс проведут в «Технограде» впервые. В его программу вошли четыре вебинара. Они будут начинаться в 16:00.

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Первое занятие запланировали на 25 января. На нем слушатели узнают о теории поколений, особенностях мышления людей разных возрастов и восприятия ими окружающего мира.

Вторую встречу проведут на следующий день, 26 января, и на ней расскажут о корпоративной культуре и анализе ценностей коллектива и конкретного сотрудника. Участники узнают о модели «спиральная динамика», посвященной развитию от отдельно взятого человека до общества в целом, команды и организации

Тритий вебинар пройдет 29 января. На нем слушатели научатся выбирать наилучшую стратегию поведения в разных ситуациях.

Последнее занятие состоится 30 января и будет посвящено практической отработке полученных знаний.

Вебинары проведут специалисты «Технограда» по развитию карьеры Ксения Козлова и Ольга Гуляева. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. Курс бесплатный, а число участников неограниченно.

Ранее пригласил всех желающих старше 18 лет на онлайн-курс по графическому дизайну маркетплейсов.