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    10 декабря 2020, 16:45

    «Техногенные аварии и пожары»: астролог рассказал об угрозе затмений 2021 года

    Полина Петрова

    Астролог Александр Зараев рассказал, чем могут быть опасны два солнечных и два лунных затмения грядущего года. Он уточнил, что 2021-й будет менее аномальным и более спокойным чем 2020-й, пишет Life.
    «Техногенные аварии и пожары»: астролог рассказал об угрозе затмений 2021 года

    По его словам, в будущем людей ждет большое количество неожиданных событий и крупных перемен. До июня будет мощное воздействие на психику жителей нашей планеты, произойдет много конфликтов. Будущий год даст людям возможность дистанцироваться или сбросить всю негативную энергию. Зараев отметил, что солнечные и лунные затмения помогут освободиться от тяжелого груза плохих эмоций.

    Специалист предупредил, что перед лунным затмением важно с пониманием относиться к своим близким и сдержанно реагировать на любые противоречия. 26 мая лунное затмение будет «красным». Этот день может быть связан с катастрофами и столкновениями на политической арене. 10 июня произойдет солнечное затмение. Оно пройдет более спокойно. 19 ноября — день лунного затмения. Его будет частично видно.

    «Оно тоже будет не очень хорошим, потому что накануне, с 5 ноября по 15 ноября, снизится жизненный потенциал большинства людей, там будет депрессия. Всплеск вирусно-инфекционных заболеваний, может даже накроет новая волна коронавируса. Хаос проявится в виде техногенных аварий, пожаров, катастроф», — пояснил астролог.

    4 декабря произойдет солнечное затмение, которое будет частично видно.