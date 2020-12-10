«Техногенные аварии и пожары»: астролог рассказал об угрозе затмений 2021 года

По его словам, в будущем людей ждет большое количество неожиданных событий и крупных перемен. До июня будет мощное воздействие на психику жителей нашей планеты, произойдет много конфликтов. Будущий год даст людям возможность дистанцироваться или сбросить всю негативную энергию. Зараев отметил, что солнечные и лунные затмения помогут освободиться от тяжелого груза плохих эмоций.

Специалист предупредил, что перед лунным затмением важно с пониманием относиться к своим близким и сдержанно реагировать на любые противоречия. 26 мая лунное затмение будет «красным». Этот день может быть связан с катастрофами и столкновениями на политической арене. 10 июня произойдет солнечное затмение. Оно пройдет более спокойно. 19 ноября — день лунного затмения. Его будет частично видно.

«Оно тоже будет не очень хорошим, потому что накануне, с 5 ноября по 15 ноября, снизится жизненный потенциал большинства людей, там будет депрессия. Всплеск вирусно-инфекционных заболеваний, может даже накроет новая волна коронавируса. Хаос проявится в виде техногенных аварий, пожаров, катастроф», — пояснил астролог.

4 декабря произойдет солнечное затмение, которое будет частично видно.