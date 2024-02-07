Общество 07 февраля 2024, 14:19 Техноблогер Смирнов назвал газировку самой опасной жидкостью для гаджетов

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Эксперт в сфере высоких технологий и техноблогер Виктор Смирнов перечислил напитки, которые представляют наибольшую опасность для гаджетов. Хуже всего пролить на смартфон сладкую газировку, отметил специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

Он пояснил, что данная жидкость окисляет контакты. Кроме того, липкие пятна на плате практически невозможно отмыть. То же самое касается кофе и чая с сахаром, добавил сайт Utro.ru.