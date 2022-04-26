Техноблогер Мокеев объяснил, что делать с телефоном в случае его падения

Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Никита Мокеев заявил, что микротрещины на плате, которые могут образоваться в случае падения смартфона, являются опасными для дальнейшей работы устройства. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Специалист отметил, что внутренняя микротрещина может не только ухудшить качество работы устройства, но и «сковать» работу смартфона.

«Микросхема, которая перестала работать после удара, может быть как несущественной, так и частью главного узла в телефоне. Например, после падения смартфон может начать слабо ловить сеть, и это не так критично, как если откажет контроль питания, и вы не сможете зарядить гаджет. Также может быть повреждена память со всеми вашими данными или даже процессор», — сказал Мокеев.

В случае падения смартфона эксперт советует провести полную диагностику гаджета. В таком случае можно избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

«Если телефон упал более или менее серьезно (например, если появились видимые повреждения экрана или корпуса, — ред.), то имеет смысл отнести его в сервис на диагностику. Чаще всего это стоит недорого, но может предотвратить сложный и дорогой ремонт в будущем», — заключил специалист.