13 июля 2023, 10:33
Технику Apple запретили использовать в Ростехе для служебных целей
Ростех подтвердил запрет использовать технику Apple для своих сотрудников
Запрет на использование техники американской корпорации Apple в служебных целях вступил в силу для всех сотрудников организаций Ростеха. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе госкорпорации.
«Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя», — сказали представители Ростеха.
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Ранее аналогичное решение принял Минпромторг. Использовать гаджеты Apple сотрудники министерства не смогут уже с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что в Кремле не разрешается пользоваться смартфонами этой компании.
Российская сторона пошла на такие меры после того, как стало известно об операции спецслужб США. Они использовали вредоносные программы на планшетах и телефонах Apple для слежки за пользователями из РФ. Выяснилось, что несколько тысяч устройств оказались заражены.
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Ростех
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