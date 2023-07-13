Общество 13 июля 2023, 10:33 Технику Apple запретили использовать в Ростехе для служебных целей Ростех подтвердил запрет использовать технику Apple для своих сотрудников РИА «Новости»

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Запрет на использование техники американской корпорации Apple в служебных целях вступил в силу для всех сотрудников организаций Ростеха. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе госкорпорации.

«Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя», — сказали представители Ростеха.

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Ранее аналогичное решение принял Минпромторг. Использовать гаджеты Apple сотрудники министерства не смогут уже с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что в Кремле не разрешается пользоваться смартфонами этой компании.

Российская сторона пошла на такие меры после того, как стало известно об операции спецслужб США. Они использовали вредоносные программы на планшетах и телефонах Apple для слежки за пользователями из РФ. Выяснилось, что несколько тысяч устройств оказались заражены.