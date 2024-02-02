Общество 02 февраля 2024, 16:44 Техник Маштаков назвал замену крупных узлов в лифте самым сложным в своей профессии

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Сегодня отмечается День работника лифтового хозяйства. Техник-наладчик электронного оборудования лифтов Владимир Маштаков рассказал сайту kp.ru, что самое сложное в его работе – замена крупных узлов, типа лифтовой лебедки.

По его словам, в таком случае необходимо надежно зафиксировать кабину и противовес для последующего демонтажа старой детали; это тяжелая рутинная работа.

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Маштаков также отметил, что лифт в среднестатистическую многоэтажку можно вмонтировать за пару недель. Гораздо дольше оформляется вся необходимая документация по эксплуатации, добавил он.