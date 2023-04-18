Общество 18 апреля 2023, 09:49 Технический сбой случился на Большой кольцевой линии метро в Москве в час пик Дептранс: на БКЛ в метро Москвы утром произошел технический сбой Соцсети

Читать 360tv в

Технический сбой случился на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро в утренний час пик. Об этом информировала пресс-служба столичного департамента транспорта.

В 08:10 в Telegram-канале ведомства появились данные о том, что на БКЛ временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки состава. Но уже через 14 минут появилось сообщение о том, что движение на Большой кольцевой линии уже «вводится в график».

Реклама

По данным на 09:43, движение осуществляется в соответствии с установленным графиком.

Также, по данным московского дептранса на 08:30, на Симферопольском бульваре в районе остановки «Москворецкий рынок» по техническим причинам задерживались трамваи № 1, 3 и 16. Маршруты временно изменили. Пассажиров попросили внимательно следить за объявлениями водителей. К 09:00 движение трамваев на Симферопольском бульваре удалось восстановить.