Технический эксперт проанализировал «подставное» видео украинских спецслужб в деле МН-17
Технический эксперт Юрий Антипов предположил, что СБУ сфабриковала видео с проезжающим в Луганске ЗРК «Буком» задолго до трагедии с рейсом МН-17. Об этом сообщил портал New Inform.
Речь идет о видео, на которое попал зенитный ракетный комплекс «Бук», который, якобы, покидает территорию Украины после крушения малайзийского Boeing летом 2014 года. По мнению Антипова, украинские спецслужбы сфабриковали видео задолго до крушения воздушного лайнера.