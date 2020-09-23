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    23 сентября 2020, 18:59

    Технический эксперт проанализировал «подставное» видео украинских спецслужб в деле МН-17

    Артур Блянихов

    Технический эксперт Юрий Антипов предположил, что СБУ сфабриковала видео с проезжающим в Луганске ЗРК «Буком» задолго до трагедии с рейсом МН-17. Об этом сообщил портал New Inform.

    Речь идет о видео, на которое попал зенитный ракетный комплекс «Бук», который, якобы, покидает территорию Украины после крушения малайзийского Boeing летом 2014 года. По мнению Антипова, украинские спецслужбы сфабриковали видео задолго до крушения воздушного лайнера.

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