Технический эксперт проанализировал «подставное» видео украинских спецслужб в деле МН-17

Речь идет о видео, на которое попал зенитный ракетный комплекс «Бук», который, якобы, покидает территорию Украины после крушения малайзийского Boeing летом 2014 года. По мнению Антипова, украинские спецслужбы сфабриковали видео задолго до крушения воздушного лайнера.