Технически оснащенный детский сад с роботами открыли в Аксарке

Детский сад, оснащенный современной техникой, открыли в Аксарке в рамках национального проекта «Демография», сообщил ОГТРК «Ямал-Регион».

Уточняется, что на Ямале с начала года построили несколько современных детских садов. Появление еще одного корпуса позволило ликвидировать очередь в учреждения. Особенностью заведения является его нацеленность на исследовательскую деятельность, естественные науки, технологии, и творчество. В обучении детям помогут специальные роботы.

Корпус рассчитан на 220 ребят в возрасте от одного года до семи лет. Включая дополнительные места в саду смогут обучаться до 380 маленьких жителей ЯНАО.