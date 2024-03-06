Общество 06 марта 2024, 17:30 Техэксперт Заточкин: при падении лифта необходимо принять «позу сноубордиста»

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Если лифт неконтролируемо идет вниз, человеку необходимо принять «позу сноубордиста» и постараться ухватиться за поручень. Об этом рассказал технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в таких ситуациях ноги должны быть на ширине плеч и согнуты в коленках. Все вещи, которые есть в руках и на плечах, лучше всего снять и положить на пол. Эти правила помогут максимально смягчить удар, если сработают ловители.

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Заточкин посоветовал перед входом в любой лифт убедиться в его безопасности и прислушаться к звукам.