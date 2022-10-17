Техдиректор Skillbox Глеб Михеев назвал специальности, с которых можно начать карьеру в IT | 360°

Общество 17 октября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber Техдиректор Skillbox Глеб Михеев назвал специальности, с которых можно начать карьеру в IT

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Карьера в IT — это всегда сложно, есть специальности, которым достаточно просто обучиться даже новичкам в этой сфере. Об этом в разговоре с RT рассказал технический директор Skillbox Holding Глеб Михеев.

Одна из таких специальностей — тестирование. Специалист-тестировщик ищет слабые места в продукте, систематизирует их и описывает.

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«Он понимает, какие методы использовать, чтобы протестировать сайт, игру, приложение, на что обращать внимание, как правильно классифицировать проблемы», — пояснил Михеев.

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Также для старта карьеры в сфере подойдет область веб-дизайна. Чтобы создавать интерфейс сайтов и приложений, нужно будет выучить простые языки программирования, но не понадобится никаких углубленных знаний.

Кроме того, в качестве хороших профессий для начала карьеры специалист назвал администрирование, сопровождение, доработку и внедрение программ 1С в организациях.

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