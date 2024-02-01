01 февраля 2024, 12:38
Тегеранский университет: проблемы со зрением могут спровоцировать депрессию
Ученые из Тегеранского университета (Иран) выявили связь между нарушениями зрения и психическим здоровьем. Об этом сообщил RidLife.ru.
Согласно результатам исследования, снижение способности видеть может вызвать депрессию и тревогу. Эксперты предположили, что подобная корреляция объясняется низкой социальной активностью таких пациентов.
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Специалисты продолжат работу в данном направлении. Планируется выявление рекомендаций по предотвращению расстройств, добавил сайт «Дни.ру».
Исследования
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