Общество 01 февраля 2024, 12:38 Тегеранский университет: проблемы со зрением могут спровоцировать депрессию

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Ученые из Тегеранского университета (Иран) выявили связь между нарушениями зрения и психическим здоровьем. Об этом сообщил RidLife.ru.

Согласно результатам исследования, снижение способности видеть может вызвать депрессию и тревогу. Эксперты предположили, что подобная корреляция объясняется низкой социальной активностью таких пациентов.

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Специалисты продолжат работу в данном направлении. Планируется выявление рекомендаций по предотвращению расстройств, добавил сайт «Дни.ру».