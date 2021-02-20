Театры и кафе вернутся к обычному режиму работы в Новосибирской области

Театры, рестораны и стадионы вернутся к обычному режиму работы в Новосибирской области с 22 февраля, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Теперь в заведениях можно будет полностью заполнять залы и работать в ночное время. При этом в барах и клубах как и раньше нельзя устраивать дискотеки и другие массовые мероприятия. Расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о планах снять часть ограничений по коронавирусу еще 15 февраля. 20 февраля региональное правительство поддержало постановление.