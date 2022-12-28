Общество 28 декабря 2022, 19:11 Театральных суфлеров предложили убрать из перечня творческих профессий

Читать 360tv в

В Министерстве культуры предложили исключить театральных суфлеров и художников-кукольников из перечня профессий и должностей творческих работников. Об этом написала «Парламентская газета».

Такие меры не означают, что профессии исчезнут полностью, однако люди, которые ими занимаются, лишатся преференций, установленных Трудовым кодексом.

Реклама

По словам народной артистки России и художественного руководителя театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, суфлеры могут пригодиться пожилым актерам, у которых имеются проблемы со слухом.

Реклама

По данным портала «Культура.рф», еще в 2018 году на всю Москву приходилось всего три суфлера — в Большом театре, Малом и МХТ имени Чехова.

Авторы: