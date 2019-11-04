Театр Вахтангова остановил спектакль из-за самочувствия Ланового

Как рассказали зрители в соцсетях, всенародно любимому 85-летнему актеру стало плохо во время второго акта. Спектакль пришлось прервать. В театр вызвали врачей.

Оперативно прибывшие медики осмотрели актера. По предварительным сведениям, у него поднялось давление. Госпитализация Лановому не понадобилась. Официальных комментариев от администрации театра пока не поступало.

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Лановой родился в январе 1934 года в Москве в семье одесских земледельцев, незадолго до рождения сына переехавших в Москву. После Щукинского училища в 1957 году пришел служить в театр имени Вахтангова.Известен также по ролям в фильмах «Павел Корчагин» (1957), «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965—1968), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Анна и Командор» (1974), «Дни Турбиных» (1976) и множестве других.

Ранее в театре объявили, что Василий Лановой в 2019 году стал лауреатом «Звезды Театрала» в номинации «Легенда сцены». Это единственная номинация, победители в которой определяются заранее и без зрительского интернет-голосования. Награда присуждается за честь, достоинство и многолетнее служение искусству, добавили в театре имени Вахтангова.