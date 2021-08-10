Театр имени Пушкина первым откроет сезон в Москве

Московский театр имени Пушкина анонсировал начало театрального сезона. Первым зрители смогут увидеть спектакль «Заповедник» по повести Сергея Довлатова. А в среду, 11 августа, покажут «Семейку Краузе». Главную роль в постановке сыграет актриса Вера Алентова. Об этом рассказал ТАСС.

Представители театра объяснили столь раннее открытие сезона. Главная причина — экономические показатели театра. Из-за того, что в прошлом сезоне разрешалось заполнять зрительный зал на 25-50%, учреждение понесло значительные финансовые потери. Театр артисты планируют наверстать упущенное, написал сайт «Мир 24».