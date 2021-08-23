Театр имени Ермоловой начал готовить иски к уволенным артистам

Театр имени Ермоловой готовит иски к уволенным актерам. Таким образом руководство хочет указать на несправедливые обвинения сотрудников к администрации. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Представители театра готовят иски в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации МДТ имени М. Н. Ермоловой и художественного руководителя театра. Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога», — сообщили в пресс-службе.

В театре отметили, что находившиеся в списке на сокращение сотрудники открыто обвиняют администрацию и художественного руководителя в поступках, которые порочат честь и достоинство личной и коллективной репутации. Представители подчеркнули, что данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью.

По их словам, под сокращение попали артисты, которые не принимали участия в постановках. В понедельник стало известно, что народный артист России Олег Меньшиков оставил пост директора Московского драматического театра имени Ермоловой.